2021/09/18 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أحمد_صبحى_منصور الباب الختامي : مقارنة بين العسكر المملوكى والعسكر المصرى الراهن الخائب الخائن المحور الأول : مكانة مصر الدولية في العصر المملوكى وكيف أضاعها العسكر المصرى الراهن الخائب الخائن الفصل الثامن: صراع برسباى وشاه رخ: حملة قتال بن دلغادر عام 839 ( 2 من 3 ) ج 2 إسكندر بن قرا يوسف يبعث الى برسباى برأس عثمان قرايلك ورءوس آخرين ( وفي سابع عشره‏:‏ قدم قصاد اسكندر بن قرا يوسف ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفصل الثامن: صراع برسباى وشاه رخ: حملة قتال بن دلغادر عام 839 ( 2 من 3 ) - أحمد صبحى منصور) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفصل الثامن: صراع برسباى وشاه رخ: حملة قتال بن دلغادر عام 839 ( 2 من 3 ) - أحمد صبحى منصور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).