2021/09/18 | 17:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اصدرت حركة حقوق، اليوم السبت، بيانا بشأن هجمات التسقيط التي تتعرض لها في وسائل الاعلام.وذكر البيان الذي تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “الحركة تود تأكيد ترفعها وعدم انجرارها على هجمات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان من حركة حقوق بشأن هجمات التسقيط التي تتعرض لها المركز الخبري الوطني.

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