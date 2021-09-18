"خطوة للخصوم وليس الحلفاء".. فرنسا تستدعي سفيريها في أمريكا وأستراليا

2021/09/18 | 17:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استدعت فرنسا سفيرها في الولايات المتحدة وأستراليا، وهي خطوة “تقتصر عادة على الخصوم وليس للحلفاء“، حيث يناقش جيك توبر من CNN مدى تبعات هذه الخطوة التي لم يسبق لها مثيل.

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