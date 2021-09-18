بـ3 آلاف متطوع.. العتبة العلوية تعلن خطتها الخاصة بالأربعينية

2021/09/18 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت العتبة العلوية المقدسة ، اليوم السبت، أيلول مشاركة 3000 متطوع في تأمين وخدمة الزائرين الوافدين لزيارة مرقد الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام) خلال زيارة الاربعين.

ويؤدي المتطوعون مهاما متنوعة تتعلق بالتفتيش والتنظيف وتنظيم حركة الزائرين ومهام اخرى كل حسب اختصاصه.

وتم رفد أقسام وشعب العتبة المقدسة بالمتطوعين من المسجلين في قاعدة البيانات في شعبة المتطوعين في العتبة العلوية من مختلف الهيئات والمواكب الحسينية من المحافظات العراقية، وفقاً لمسؤول شعبة المتطوعين في العتبة احمد الزركاني.

في الأثناء، أعلنت دار أبي طالب (عليه السلام) التابعة للعتبة العلوية المقدسة تجهيز آلاف المطبوعات الخاصة بزيارة الأربعين.

وتتضمن المطبوعات منشورات ومجلات خاصة بزيارة الأربعين لقسم الشؤون الدينية وآلاف الأمتار من اللوحات الإرشادية للزائرين.



وفقاً لمعاون مدير الدار سمير الغرابي.

وجهزت الدار أيضاً قسم الصوتيات بـ 50 الف باج تعريفي لمراكز إرشاد التائهين التابعة للعتبة العلوية المقدسة.

وفي وقت سابق، أعلنت العتبة العلوية استحداث مجموعة جديدة من المراكز الفرعية لإرشاد التائهين في محيط العتبة المقدسة وصحن السيد فاطمة (عليها السلام)، ومجسرات ثورة العشرين، واستراحتي الإمام الحسن والمرتضى (عليهما السلام) للزائرين.

ووفرت العتبة العلوية المقدسة خدمة الإتصال المجاني للتائهين بهدف إيصالهم الى ذويهم بأسرع وقت ممكن، بالإضافة الى خدمة النداء الصوتي في محيط الحرم العلوي المطهر بالتنسيق مع قسمي حفظ النظام والمراقبة والاتصالات للبحث والإبلاغ عن التائهين.

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