من الألم للشفاء.. لسعات نحل تعالج عدة أمراض بالعراق (القصة الكاملة بالفيديو)

2021/09/18 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

ليس من الوارد ان يجد المرضى العلاج لدى الأطباء في كل الأمراض، بل ان هنالك طرقا للعلاج والشفاء قد يحصل عليها المرضى لأمراض لم يتوصل الطب لعلاجها، طرق قد تبدو لمن لايعرفها غير دقيقة، إلا ان التوافد الكثير لمن يباشر هذه الطرق اضافة للتجارب والاثبات بالطريقة العلمية كل هذا يبعث بمؤشرات تقود للتصديق.

هذا هو مايقوله النحال ليث الحلاوي، من محافظة بابل إحدى المحافظات الواقعة في وسط العراق جنوب العاصمة بغداد، حيث كانت البداية حين كان يشعر بنحول عام في جسمه مع امراض اخرى، ولانه حين يتواجد في المنحل يتعرض للسع، لاحظ ان حالته الصحية قد تحسنت.

يضيف الحلاوي، في حديثه لعدسة (بغداد اليوم): "ومن هنا اطلعت علميا على ذلك وبدأت بممارسة هذه الطريقة وعلاج الآخرين بها ومن ثم طورتها بطرق علمية حديثة اثبتت نجاحها مع جميع من جاء إلي".

ويتابع الحلاوي حديثه، أن "هنالك تقارير طبية اطلعت عليها اشارت الى ان النحالين ومربيي النحل في الصين لم يتعرضوا للاصابة بفيروس كورونا، وهذا يعني ان تعرضهم للسع كان السبب وراء ذلك".

ويكمل: "كما وان اللسع له اغراض واستفادات اخرى من بينها التنحيف، فان المنطقة التي تتعرض للسع تفقد سعرات حرارية كبيرة".

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