كتلة سياسية تنتقد تسقيط نسائها المرشحات

2021/09/18 | 17:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

انتقدت حركة الوفاء، اليوم السبت، المحاولات التسقيطية ضد مرشحيها من النساء.

وذكر بيان للحركة، تلقته(بغداد اليوم)، أن "حركة الوفاء بزعامة عدنان الزرفي تؤكد ان المحاولات التسقيطية التي تقوم بها بعض الأطراف المنافسة ضد مرشحي الحركة لاسيما من النساء مرفوضة ومدانة وتتناقض مع قواعد العمل السياسي السليم ومبدأ التنافس الذي ينبغي أن يبقى شريفا ومسؤولا".

وأضاف البيان: "كما أنها تتناقض تماما مع مدونة السلوك الانتخابي التي وقعتها الأطراف السياسية من أجل ضمان نزاهة الانتخابات وانسيابية الدعاية الانتخابية في حدود القانون، وطبقا لتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات".

وتابع، أن "مما يؤسف له أن تقوم أطراف معينة في وقت لم يجف بعد حبر مدونة السلوك الانتخابي بهجمة تسقيطية واضحة الأهداف ضد بعض مرشحي الحركة، لاسيما إحدى مرشحاتنا في محافظة البصرة ومن قبلها زميلة لها في العاصمة بغداد سواء بفبركة الصوت أو تهديدات لحمل المرشحين على التراجع أو التضييق عليهم للعمل بين الجمهور".

وبين البيان، أن "هذه الأساليب بقدر ما تعبر عن افلاس الخصوم وعدم قدرتهم على تقديم البديل الحقيقي للناس فإننا نؤكد أن حركتنا ستظل وفية لجماهيرها من منطلق الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها وتؤكد التزامها بكل قواعد العمل الديمقراطي السليم والسلوك الذي يمليه الضمير قبل المدونات التي لا يحترم من وقع".

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