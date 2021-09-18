تركيا تضبط 11 مهاجراً غير نظامي من الجنسيتين العراقية والسورية

2021/09/18 | 17:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد ضبطت السلطات التركية، اليوم السبت، 11 مهاجراً غير نظامي من الجنسيتين العراقية والسورية غربي البلاد.وذكرت مصادر أمنية في تصريحات اطلع عليها “النور نيوز”، ان قيادة الدرك في ولاية قرقلار إيلي، تلقت بلاغًا حول وجود مهاجرين غير نظاميين في قضائي “كوفتشز” و”دميركوي” على الحدود مع بلغاريا.وأشارت إلى ضبط 11 مهاجراً يحملون …

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