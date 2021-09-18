المرشح نوري العلواني لـ”النور”: أبناء عشريتي ومنطقي دفعوني لتمثيلهم في البرلمان

2021/09/18 | 17:55 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد المرشح عن الدائرة الثالثة في محافظة الأنبار نوري صباح العلواني، ان أبناء عشيرته ومنطقه هم من دفعوه لتمثيلهم في مجلس النواب المقبل، مشيرا الى ان هدفه النهوض بواقع المناطق التي يمثلها من خلال جلب المشاريع والدفاع عن حقوقهم.وأوضح “نوري العلواني” المرشح عن الدائرة الثالثة تسلسل 41 في تصريح لـ”النور نيوز”، …

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