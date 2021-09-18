الاعمار: انجاز مشروع انشاء سبع مدارس في نينوى نهاية تشرين الثاني القادم 

2021/09/18 | 17:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ حققت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، اليوم السبت، وعن طريق شركة الفاروق العامة التابعة لها، مراحل عمل متقدمة من تنفيذ مشروع انشاء سبع مدارس في محافظة نينوى، موزعة على جانبيها الايمن والايسر.واكد مدير عام الشركة المنفذة المهندس عمار عبد الرزاق، ان “العمل في المشروع وصل الى مراحله الاخيرة، حيث بلغت نسبة الانجاز الفعلية 87%، ومن المؤمل انجاز المشروع وتسليمه الى وزارة التربية نهاية شهر تشرين الثاني القادم”.واوضح ان “مساحة كل مدرسة تبلغ 7000 م2، وتضم كلاً منها 24 صفاً موزعة على 3 طوابق وخمسة مختبرات، وبناية الادارة، ومجاميع صحية للطلاب، فضلاً عن حديقة بمساحة 1500 م2 وساحة […]

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