2021/09/18 | 17:55 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ لطالما أثارت القصور المستوحاة من الحكايات الخيالية، والرومانسية، والمعارك الملحمية، والحياة الملكية، فضولنا وجعلتنا نسعى خلفها لاكتشافها وعيش أجواء مفعمة بالفخامة والإثارة.فبالإضافة إلى كونها مملوءة بالأسرار، تعدّ القصور القديمة من أفضل نماذج الهندسة المعمارية في العالم، مع ما تتخلّله من مشاهد طبيعية خيالية.ربما تكون أوروبا من أفضل الأماكن في العالم، للعثور على قصور مذهلة، بحيث تنتشر المساكن الملكية المميزة ببنائها الحجري وأبراجها العالية وجسورها المقوّسة والتي تعكس فنون العصور الوسطى، في كلّ مكان.استرخِ والقِ نظرة على هذه القائمة من أجمل القصور والقلاع في أوروبا، وذلك وفقاً لتصنيف “Euronews Travel“.قصر نويشفانشتاين، ألمانيا يجعلك هذا القصر الأثري الواقع في جنوب ألمانيا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أجمل عشرة قصور في أوروبا… لتجربة مستوحاة من القصص الخياليّة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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