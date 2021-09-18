الموارد المائية تعلن تفعيل مذكرة مع تركيا لتوفير حصة كاملة من المياه

2021/09/18 | 17:57 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، تفعيل مذكرة مع تركيا تتيح الحصول على حصة مياه كاملة.

قال وزير الموارد المائية إن دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد 2003 وانشأت الكثير من المشاريع

وقال الحمداني في كلمة له في "مؤتمر الأمن المائي من أهم ركائز الأمن القومي"، وتابعها "ألترا عراق"، إن "الوزارة تمكنت من تفعيل مذكرة التفاهم مع تركيا، والتي تم توقيعها في العام 2009 وعدلت العام 2014 وهي تتيح للعراق الحصول على حصة كاملة"، لافتًا إلى أن "هناك لجنة مشتركة مع تركيا مقرها في العراق للتنسيق بمسألة المياه".

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ونوّه إلى أن "المياه القادمة من ايران وإن كانت نسبتها 15‎%‎ كواردات مائية تؤثر بشكل كبير على محافظة ديالى؛ لأن تغذية المحافظة بشكل كامل من مياه إيران".

وأضاف أن "أزمة المياه ليست أزمة وزارة، وإنما هي أزمة بلد بشكل كامل، ونأمل بأن يستمر الاهتمام بملف المياه لدى الجميع"، مؤكدًا أن "هناك إجراءات تنفيذية وبروتوكولًا صوت عليه مجلس الوزراء من أجل تحديد حصة المياه المالية".

وتابع الحمداني أن "دول المنبع استغلت الوضع العراقي ما بعد 2003 وانشأت الكثير من المشاريع، خاصة وأن أكثر من 90‎%‎ من الموارد المائية منابعها خارج العراق"، مشيراً الى أن "التطور الكبير والزيادة في النمو السكاني حمل أعباء إضافية للوزارة بتأمين مياه الشرب والزراعة".

وأوضح أن "الأمن والمياه مرتبطان بشكل كبير، وأن التعامل مع ملف المياه حساس جدًا"، مبينًا أن "الوزارة وضعت دراسة ستراتيجية بالاشتراك مع جميع مؤسسات الدولة ولغاية 2035 وهذه الدراسة تحتاج إلى أموال كثيرة، والوضع المالي للدولة لا يتحمل ذلك".

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