فنان مصري مشهور يعتزل التمثيل ويبدأ مهنة جديد

2021/09/18 | 18:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن الفنان المصري الكوميدي محمد هنيدي اعتزال التمثيل بداية من ظهر اليوم السبت، مؤكدا أنه سيبدأ مسيرة فنية جديدة بالغناء في الأفراح الشعبية.وطالب هنيدي، خلال تغريدات عبر موقعه على […]

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