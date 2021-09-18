بالصور.. العتبة الحسينية توثق مراسم العزاء الحسيني في مرقد السيدة زينب (عليها السلام)

2021/09/18 | 18:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وثقت العتبة الحسينية المقدسة، السبت، مراسم العزاء بذكرى اربعينية الامام الحسين في مرقد السيدة زينب (عليها السلام).

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العتبة الحسينية توثق مراسم العزاء الحسيني في مرقد السيدة زينب (عليها السلام) أولاً على الايام نيوز.

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