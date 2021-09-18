2021/09/18 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني بعد ثلاثة أيام من رحلة الطيران الأولى إلى مدار الأرض، ينتظر العالم هبوط بعثة “إنسبيريشن 4” الفضائية في المحيط الأطلسي قبالة سواحل فلوريدا، كأولى رحلات الفضاء التي ترسلها شركة سبيس إكس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الهبوط المنتظر للرحلة الأولى إلى مدار الأرض المركز الخبري الوطني.

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