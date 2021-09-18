2021/09/18 | 18:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص/ المركز الخبري الوطني كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم السبت، عن أهم القوانين التي سترحل إلى الدورة النيابية المقبلة، فيما أشارت إلى تعثر رئاسة مجلس النواب في تسوية الخلافات السياسية داخل البرلمان من أجل تمريرها.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص من بينها قانون العشوائيات..



7 قوانين سترحل للدورة البرلمانية المقبلة المركز الخبري الوطني.

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