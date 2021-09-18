2021/09/18 | 18:18 - المصدر: عين العراق

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السبت 18 سبتمبر 2021 | 05:49 مساءً | عدد القراءات : 46

الصحة النيابية تعلن موقفها من الجرعات المعززة من لقاح كورونا

اعلنت لجنة الصحة النيابية، السبت، موقفها من الجرعات المعززة من لقاح فيروس كورونا، فيما اوضحت رؤيتها من الاجراءات الوقائية للعام الدراسي الجديد.

وقال عضو اللجنة، حسن خلاطي، انه "على مستوى البحوث العلمية هناك حديث عن الحاجة لاعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كورونا وهذا يعتمد على مدى بقاء الاجسام المناعية لدى الشخص فبعض الاجسام تستمر فيها لاكثر من 6 اشهر والبعض الاخر تبدأ بالهبوط لذلك الامر متفاوت بين شخص واخر".

واشار الى "اننا لسنا مع اخذ الجرعة الثالثة كاجراء روتيني لجميع المواطنين؛ لكن قد تستخدم لبعض الفئات والشرائح الخاصة من المواطنين ممن يعاني من نقص في الجهاز المناعي ومن بعض القضايا التي تجعله اكثر عرضة للاصابة من غيره".





وبما يخص الاجراءات الوقائية للعام الدراسي الجديد، اوضح خلاطي ان "العام الدراسي يحتاج الى تمازج بشكل كبير للدوام الحضوري والالكتروني وان نعطي اهتماما اكبر بالدوام الحضوري فالتجربة العلمية اثبتت ذلك وله دور كبير بالتوازي مع التعليم الالكتروني".

وشدد "على ضرورة ان تكون الاجراءات الوقائية حاضرة والالتزام بها وعلى اقل التقادير لبس الكمامة اثناء الحضور الى المدارس".

وختم خلاطي بشأن لقاح كورونا للنساء والاطفال بالقول "هناك لقاح اعتيادي غير لقاح كورونا اما لقاح كورونا فلا يوجد فرق بين الحوامل والمرضعات وبين سائر المواطنين".

وسجلت وزارة الصحة، السبت، انخفاضا كبيرا بإصابات فيروس كورونا.

وأظهر الموقف الوبائي لهذا اليوم تسجيل ١٩٥٩ إصابة جديدة و٣٦ حالة وفاة، فيما كان عدد حالات الشفاء ٥٠٨٢.

وتلقى ١٨٩٠٤ شخص اللقاح المضاد للفيروس خلال الـ٢٤ ساعة الماضية.

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