رئيس مجلس النواب يلتقي عددا من مسؤولي ووجهاء وأهالي قضاء حديثة

2021/09/18 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يواصل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جولاته الميدانية في محافظة الأنبار, حيث أجرى زيارة تفقدية لقضاء حديثة غربي المحافظة.

والتقى رئيس مجلس النواب عددا من مسؤولي ووجهاء قضاء حديثة كما التقى جمعا من المواطنين للاستماع إلى احتياجاتهم ومطالبهم, وكان الحلبوسي قد التقى في وقت سابق وجهاء وأعيان ومثقفي مدينة الفلوجة, وجرى خلال اللقاء البحث في مجمل الاوضاع التي تشهدها المدينةُ والتحديات التي تواجهها خصوصا في مجال إعادة الاعمار.

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