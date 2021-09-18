تسجيل أقل معدل يومي للإصابات والوفيات منذ أشهر بواقع 1959 إصابة و36 وفاة

2021/09/18 | 18:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل العراق انخفاضا غير مسبوق بمعدل الإصابات والوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا في معدل هو الأقل منذ أشهر، بعد أن بلغ عدد الإصابات أرقاما ألفية تجاوزت في فترة ما أربعة عشر ألف إصابة يومية.

وأظهر الموقف الوبائي اليومي لوزارة الصحة العراقية تسجيل ألف وتسع مئة وتسعِ وخمسين إصابة جديدة خلال الساعات الماضية, وشفاء خمسة آلاف واثنين وثمانين مصابا، ما يعني أن مؤشر التعافي فاق عدد الإصابات، في حين أعلنت الوزارة وفاة ستة وثلاثين شخصا بالفيروس.

وسبق وأن وضعت الأرقامُ المرتفعة العراقَ في صدارة الدول العربية من حيث البلدان الأعلى أرقاما والأكثر تضررا من الجائحة.

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