بعد خسارة السوبر.. مدرب الجوية يستقيل

2021/09/18 | 18:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المدرب أحمد خلف، اليوم السبت، استقالته من تدريب نادي القوة الجوية.وجاء في رسالة وجهها خلف للنادي، “أرجو التفضل بالموافقة على طلب استقالتي من تدريب نادي القوة الجوية؛ لأسباب خاصة”.

يأتي هذا الطلب، بعد خسارة الصقور لقب كأس السوبر العراقي، أمام نادي الزوراء بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت يوم أمس على أديم ملعب الشعب الدولي.

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