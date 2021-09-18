اليونيسكو” تدعو إلى إعادة فتح المدارس للفتيات في أفغانستان

2021/09/18 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني دعت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة “يونيسكو إلى “إعادة فتح المدارس للفتيات في أفغانستان”، محذّرةً من “عواقب على نصف سكان البلاد”.وسمح فقط لتلاميذ المدارس الإعدادية والثانوية الذكور بالعودة إلى […]

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