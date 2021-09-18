محافظ البصرة: معظم سكنة التجاوزات ليسوا من أهل المدينة

2021/09/18 | 18:26 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف محافظ البصرة أسعد العيداني، السبت، أن 98% من سكنة التجاوزات في المحافظة أتوا من محافظات اخرى.

وقال العيداني في بيان تلقى NRT عريبة، نسخة منه، (18 ايلول 2021)، انه "لدينا مشاريع متلكئة في البصرة بسبب التجاوزات"، مبينا أن "98% من سكنة التجاوزات في البصرة أتوا من محافظات اخرى".

وأضاف البيان، انه "يوجد لدينا مشكلة العقود في وزارة الكهرباء، فهناك من لديه خدمة اكثر من 14 سنة عقد"، مبينا أن "نفط البصرة يعم خيراته على كل العراقيين بل على كل العالم، والبصريون أولى في موضوع الوظائف داخل المحافظة ولهم حق الاستمتاع بخيراتها".

N.A

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