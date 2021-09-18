مراقبون: الانتخابات هي التحدي المصيري لجميع الطامحين بتغيير المنظومة السياسية

2021/09/18 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالتزامن مع الاستعدادات الاستثنائية للانتخابات المبكرة، يصف مراقبون وناشطون هذه الانتخابات بأنها التحدي المصيري لجميع الطامحين بتغيير المنظومة السياسية الحالية عبر ضخ دماء سياسية جديدة.

وأشار المراقبون الى انه ما بين دولة المؤسسات والتخطيط والنظام والقانون حرب ستكون صناديق الاقتراع ساحة النزال فيها، لتعلن انتصار الأقوى والأكثر تنظيمًا واستعدادًا.



ويرى مراقبون أن شريحة الشباب مطالبة باستثمار الاقتراع بالشكل الصحيح لتكون بداية لبزوغ جيل جديد داخل النظام يؤثر في بنية وأنماط العملية السياسية بالكامل.

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