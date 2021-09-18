مدرب القوة الجوية يقدم استقالته

2021/09/18 | 18:26 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ قدم مدرب القوة الجوية أحمد خلف، اليوم السبت، استقالته لادارة النادي، وذلك غداة خسارة فريقه كأس السوبر العراقي أمام الزوراء.وارجع المدرب احمد خلف الاستقالة إلى “أسباب خاصة”.وتأتي الاستقالة بعد يوم من خسارة فريقه أمام الزوراء في كأس السوبر العراقي خلال المباراة التي أقيمت على معلب الشعبي الدولي ببغداد.وسجل هدف اللقاء الوحيد لاعب الزوراء مازن فياض في الدقيقة 52 من زمن اللقاء.

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