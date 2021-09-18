رئاسة الجمهورية توضح بشأن قانون العقوبات الجديد

2021/09/18 | 18:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد مستشار رئيس الجمهورية أمير الكناني، اليوم السبت، أن فريق عمل في رئاسة الجمهورية عمل لمدة عامين لإنجاز مسودة قانون العقوبات الجديد، وفيما أوضح تفاصيل فيه وخاصة ما يتعلق بمدرسة الدفاع الاجتماعي، حدد الموعد المتوقع لإرساله إلى مجلس النواب.وقال الكناني في تصريح للوكالة الرسمية، إن “رئاسة الجمهورية تعمل منذ عامين على …

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