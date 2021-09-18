2021/09/18 | 18:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Sh_t3noO_bk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أحدهم ابتلعه "الحوت" والاخر ينتظر عفوا لعله ينقذه من موت محتم .. أم لمعتقلين تناشد) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أحدهم ابتلعه "الحوت" والاخر ينتظر عفوا لعله ينقذه من موت محتم .. أم لمعتقلين تناشد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).