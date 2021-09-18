2021/09/18 | 18:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SA5GgF8qptw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر سمارت بغداد لدعم مشاريع المدن الذكية وتفعيل الحكومة الالكترونية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر سمارت بغداد لدعم مشاريع المدن الذكية وتفعيل الحكومة الالكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).