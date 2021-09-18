المرأة العراقية.. ما دورها وطموحها في الانتخابات المقبلة ؟

2021/09/18 | 18:46 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرشحات تعرضن للتشهير والتشهير والتهديدات، وهي انتهاكات منعت البعض من الترشح هذا العام.

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