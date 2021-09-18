2021/09/18 | 19:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اندلع حريق، اليوم السبت، داخل بناية تجارية وسط بابل، فيما تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “فرقها تمكنت من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اندلاع حريق داخل بناية تجارية وسط بابل..



والدفاع المدني يتدخل المركز الخبري الوطني.

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