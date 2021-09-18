اعتقال 267 شخصاً وإصابة ضباط شرطة خلال احتجاجات ضد الإغلاق بأستراليا

2021/09/18 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعألقت الشرطة الأسترالية، اليوم السبت، القبض على 267 شخصاً، بينما أصيب العديد من ضباط الشرطة في اشتباكات اندلعت بين الطرفين خلال احتجاجات مناهضة لحالة الإغلاق المفروضة في البلاد والمعنية بمكافحة فيروس كورونا المستجد.وقالت السلطات حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز"، إن "من بين المحتجزين، 235 شخصًا أُلقي القبض عليهم بمدينة "ملبورن" التي شهدت طرح العديد من الضباط أرضًا ودهسهم، ما استدعى نقل 6 منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إثر إصابتهم، وأُلقي القبض على 32 آخرين بمدينة "سيدني".كما احتشد نحو 700 متظاهر في أجزاء من مدينة "ملبورن" حيث طوق 2000 ضابط شرطي وسط المدينة وجعلوها فعليًا منطقة معزولة.يشار إلى أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في أستراليا حتى الآن منذ بدء تفشي الوباء، وصل إلى 84 ألفا و86 حالة، بينما بلغت الوفيات 1148 وفاة، كما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس 61 ألفا و869 حالة منذ بدء الجائحة.

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