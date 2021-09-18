2021/09/18 | 19:27 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لبنان.. أمن الدولة ينفذ مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابقة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/09/18 | 19:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لبنان.. أمن الدولة ينفذ مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابقة) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لبنان.. أمن الدولة ينفذ مذكرة إحضار بحق رئيس الحكومة السابقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).