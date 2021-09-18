الدفاع المدني يسيطر على حريق اندلع داخل بناية تجارية وسط بابل

2021/09/18 | 19:27 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تمكنت فرق اطفاء الدفاع المدني، السبت، من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة لبيع ( الأحذية ) في منطقة حي الجامعة وسط محافظة بابل.وذكرت مديرية الدفاع المدني في بيان، ان”فرق الدفاع المدني استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة على النيران مع عشرة فرق اطفاء بكامل معدتها وطواقمها للسيطرة التامة وابعاد خطر انتشارها الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية”.واضافت، انه”على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة […]

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