10 فرق دفاع مدني يحاولن السيطرة على حريق كبير اندلع وسط بابل (صور)

2021/09/18 | 19:28 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت فرق اطفاء الدفاع المدني، السبت، من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية وسط محافظة بابل.

وذكرت المديرية في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (18 ايلول 2021)، ان "تمكنت فرق اطفاء الدفاع المدني من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة لبيع ( الأحذية ) في منطقة حي الجامعة وسط محافظة بابل".

واضاف البيان، ان "الفرق استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة على النيران مع عشرة فرق اطفاء بكامل معدتها وطواقمها للسيطرة التامة وابعاد خطر انتشارها الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

واوضح، انه "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية التجارية".

N.A

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