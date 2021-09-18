احصائية تكشف عدد الاصابات والوفيات بكورنا حول العالم - عاجل

2021/09/18 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

كشفت احصائية، اليوم السبت، عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا (كوفيد-19) حول العالم.

وذكر التقرير، تابعته (بغداد اليوم)، أن "العالم سجل 227,812,418 إصابة بفيروس كورونا منذ بدايته ولغاية الأن، وتماثل 6,098,011 شخصا للشفاء".

وأضاف أن "حالات الوفاة بالفيروس قد بلغت 4,684,009 حالات في جميع دول العالم".

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