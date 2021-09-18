10 فرق إطفاء.. الدفاع المدني تفتح تحقيقاً بحريق ببناية تجارية في بابل

2021/09/18 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية وسط بابل، بينما فتحت تفتح تحقيقاً بالحادث.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق اطفاء الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة لبيع ( الأحذية ) في منطقة حي الجامعة وسط محافظة بابل".

وأضافت، أن "الفرق استخدمت عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة على النيران مع عشرة فرق اطفاء بكامل معداتها وطواقمها للسيطرة التامة، وابعاد خطر انتشارها الى البنايات التجارية المجاورة لموقع الحادث"، لافتة إلى "انهاء الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وتابعت المديرية، أن "على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر داخل البناية التجارية".

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