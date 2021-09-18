المسيح المُخلّص - عبدالرزاق دحنون

2021/09/18 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالرزاق_دحنون (الجنون هو أن تفعل ذات الشيء مرةً بعد أخرى وتتوقع نتيجةً مختلفةً)ألبرت أينشتاينتحت عنوان "المسيح المُخلّص" ومن سنوات خلت، وضعت إحدى الصحيف المصرية الأسبوعية صورة عبد الفتاح السيسي بالحجم الكبيرة، وطبعاً الصورة بالنظارات السوداء كما يحب العسكر، وهذه "التقليعة" قديمة عند العسكر، سبحان الله لسبب ما يُفضلون النظارات السوداء، والذي أشاعها في العالم وأصبحت موضة في "الحكم العسكري" دكتاتور الت ......





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