2021/09/18 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال مصدران في مدينة جلال أباد، اليوم السبت، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب نحو 20 آخرون بسلسلة تفجيرات في المدينة الواقعة شرق أفغانستان.وأضاف المصدران، اللذان قالا إنهما حصلا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قتلى وجرحى في سلسلة تفجيرات في مدينة جلال أباد الأفغانية المركز الخبري الوطني.

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