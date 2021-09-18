2021/09/18 | 19:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” تفاصيل مثيرة حول عملية قتل العالم النووي الإيراني فخري زاده، مشيرة إلى إنها تمت بسلاح جديد مزود بذكاء اصطناعي وكاميرات متعددة تعمل عبر الأقمار الصناعية.وأشارت الصحيفة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كشف تفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال العالم النووي الايراني “فخري زاده” المركز الخبري الوطني.

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