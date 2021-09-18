الغانمي يصل الأردن لبحث ملفات عدة

2021/09/18 | 19:48 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم السبت، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد امني رفيع المستوى.

وقالت الداخلية في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الغانمي "وصل اليوم، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد امني رفيع المستوى، حيث كان في استقباله والوفد المرافق له وزير الداخلية الأردني مازن الفراية وسفير جمهورية العراق في المملكة الهاشمية حيدر العذاري".

وتأتي هذه الزيارة، وفق البيان، "لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".

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