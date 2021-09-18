فيديو لطفل يُنقل وحده إلى الحجر الصحي يثير جدلا في الصين

2021/09/18 | 19:58 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر مقطع فيديو لطفل صغير يرتدي بدلة واقية ويخضع لفحص التصوير المقطعي المحوسب بمفرده، بعد أن نشرته ممرضة في مقاطعة فوجيان على تطبيق صيني لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحاول السلطات الحد من كبح جماح أحدث نسخة من متحور “دلتا” في الصين.وفي تقرير إيفان واتسون من CNN المزيد من التفاصيل.

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