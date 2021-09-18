وزير الداخلية يصل إلى الأردن

2021/09/18 | 19:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم السبت، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد أمني. وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عثمان الغانمي وصل إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد أمني رفيع المستوى".وأضاف البيان، أن "وزير الداخلية الأردني مازن الفراية وسفير جمهورية العراق في الأردن حيدر العذاري كانا في استقبال الغانمي والوفد المرافق له". وأشار إلى أن "الزيارة تأتي لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".

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