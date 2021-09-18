الكشف عن مفاجأة تخص متحورات كورونا

2021/09/18 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اللقاحات وكورونا، هي الحدث الأهم الذى يشغل بال الجميع في كل أنحاء العالم ومدى صمود اللقاحات المعتمدة أمام المتغيرات والسلالات الجديدة لفيروس كورونا.

وكشف الدكتور أحمد سالمان عضو الفريق البحثي بجامعة أكسفورد الذي صمم وطور لقاح فيروس كورونا المستجد، مفاجأة في حوار نقله موقع “اليوم السابع” وهى أن لقاحات كورونا فعالة بنسبة 90% وقادرة تصمد أمام متحورات الفيروس وهو ما يثير الطمأنينة في نفوس الجميع.

كما كشف سالمان، مدرس علم المناعة وتطوير اللقاحات بمعهد إدوارد جينر بأوكسفورد، عن أن الطفرات التي تحدث للفيروس أمر طبيعي ويحدث دائما وينتج عنها متغيرات جديدة وحتى الآن تم رصد أكثر ما يزيد على 3 آلاف تحور وأخطرها المعروفين حتى الآن هم 6 وهم اسرع في الانتشار وأكثر هروبا من اللقاحات أخطرهم سلالة دلتا وهى الأسرع في الانتشار والأكثر عدوى ولكن الخبر الجيد أن كل اللقاحات ما زالت وستظل فعالة بنسبة أكثر من 90% ضد أي متغيرات حالية أو ستظهر وتمنع الإصابة بأعراض شديدة أو الوفاة عند الإصابة بالمستشفى.

وعن الاستعداد للشتاء المقبل ومدى خطورته أكد أستاذ أكسفورد، أن الفيروسات الموسمية وأشهرها الإنفلونزا تزداد خلال فصل الشتاء ولكن الخطورة تكمن في العدوى المزدوجة وهى فيروس كورونا والإنفلونزا ما يؤثر بشدة على الجهاز التنفسي ويجب أخذ الحذر أكثر خلال فصل الشتاء والالتزام بالإجراءات الاحترازية والحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لمنع العدوى المزدوجة بالفيروسين.

وأضاف سالمان أن هناك العديد من الجامعات والشركات المطورة للقاحات خاصة بعد ظهور سلالة دلتا وتم مؤخرا تطوير لقاح يتلائم بشكل أفضل مع هذه السلالات وتحسين فاعلية اللقاحات الحالية، ولكن الحصول على اللقاح بشكل موسمى من عدمه يعتمد على أمرين هي المناعة داخل الجسم ومدى استمرارها والأمر الآخر هي المتغيرات الجديدة للفيروس، معلنًا أن اللقاحات المطورة ستكون جاهزة على نهاية العام الجاري.

وعن اللقاحات المعززة أوضح أستاذ أكسفورد أنه لا داعى في هذا الوقت الحصول على جرعة ثالثة للقاح كورونا ولكن هناك أشخاص من أصحاب الأمراض المناعية قد يحتاجون مثل هذه الجرعات لتعزيز مناعتهم وقد يحتاجون لجرعات منشطة، ولكن في المطلق لا حاجة للجرعة الثالثة وتوفير هذه الجرعات للأشخاص الذين لم يحصلوا على اللقاح من عدمه.

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