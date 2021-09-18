اشتباكات مسلحة في مخيم عين الحلوة جنوب لبنان

2021/09/18 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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تدوي أصوات إطلاق النار في مخيم عين الحلوة جنوبي لبنان وسط أخبار عن اشتباكات اندلعت على خلفية قيام قوات الأمن الوطني الفلسطينية باعتقال أحد عناصر “جند الشام” سابقا مصطفى الفران.وذكر موقع “النشرة” اللبناني، أن “الأمن الوطني الفلسطيني اعتقل الفران وسلمه إلى مخابرات الجيش اللبناني عند منطقة البركسات – الفيلات، وهو مطلوب بموجب مذكرة توقيف بقضية جنائية”

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