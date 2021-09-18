الكشف عن سبب زيارة وزير الداخلية إلى الأردن

2021/09/18 | 19:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم السبت، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد امني رفيع المستوى، بينما كشفت بيان رسمي عن سبب الزيارة.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن وزيرها "عثمان الغانمي وصل،اليوم، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد امني رفيع المستوى".

وأضاف البيان، أن "وزير الداخلية الأردني مازن الفراية وسفير جمهورية العراق في المملكة الهاشمية حيدر العذاري، كانا في استقبال الغانمي والوفد المرافق له".

وأشار إلى، أن "هذه الزيارة تأتي لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".

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