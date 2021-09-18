الغانمي يصل الأردن على رأس وفد رفيع

2021/09/18 | 20:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي، السبت، إلى المملكة الأردنية على رأس وفد أمني رفيع.

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وقالت وزارة الداخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (18 أيلول 2021)، "وصل وزير الداخلية عثمان الغانمي،اليوم السبت، إلى المملكة الأردنية الهاشمية على رأس وفد امني رفيع المستوى".

وأضافت، "حيث كان في استقباله والوفد المرافق له، وزير الداخلية الأردني مازن الفراية وسفير جمهورية العراق في المملكة الهاشمية حيدر العذاري".

وتابعت، "تأتي هذه الزيارة لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين".

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