الدفاع المدني تعلن السيطرة  على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية وسط بابل

2021/09/18 | 20:03 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، السيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية وسط بابل، بينما فتحت تفتح تحقيقاً بالحادث.وذكرت المديرية، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أن “فرق اطفاء الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية مكونة من ثلاثة طوابق متخذة لبيع ( …

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