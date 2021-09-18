2021/09/18 | 20:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- https://www.instagram.com/reel/CRzw199hRT4/?utm_source=ig_web_copy_link متابعة/ المركز الخبري الوطني بعد تفكيك خزانة الكتب، وجد الرجل غرفة مخفية بها ممر سري يمكنك من خلاله الوصول إلى ممرات وسلالم وغرف مختلفة تحت الأرض.وجد أحد سكان سا**** في المملكة المتحدة أنفاقًا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على أنفاق غامضة تحت منزل عمره 500 عام المركز الخبري الوطني.

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