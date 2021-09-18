العتبة الحسينية المقدسة تنفي انباء عودة صلاة الجمعة

2021/09/18 | 20:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة، السبت، الانباء التي تحدث عن

عودة صلاة الجمعة الاسبوع المقبل.

وقال رئيس قسم الاعلام في العتبة

المقدسة عقيل الشريفي في حديث لوكالة

نون الاخبرية، ننفي الانباء

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