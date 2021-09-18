الكحلاوي: خروج الامريكان من العراق لا ينفع ما لم يكن باتفاق سياسي

2021/09/18 | 20:18 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد الباحث في الشأن السياسي، محمد الكحلاوي، اليوم السبت، ان خروج الامريكان من العراق لا ينفع ما لم يكن باتفاق سياسي.وقال الكحلاوي لبرنامج “بضم العين”: ان “اغلب الاحزاب السياسية لم تقدم شيئا من برامجها واضاف ان “الحشد الشعبي له مشاركات خارج التكليف الامني والقتالي، و ابناء الحشد تنازلوا الى درجة الخدمة في المناطق […]

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