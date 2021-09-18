دائرة حكومية تعلن تعطيل الدوام غدا الاحد ولغاية انتهاء الزيارة الأربعينية

2021/09/18 | 20:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية مرور النجف، السبت، تعطيل الدوام في المديرية وموقع تسجيل المركبات في المحافظة، بدءا من يوم غد الأحد ولغاية انتهاء الزيارة الأربعينية.

وقال اعلام مرور النجف في تدوينة على "فيسبوك" اليوم، (18 ايلول 2021)، "نود إعلامكم بتعطيل الدوام في مديرية المرور وموقع تسجيل المركبات في محافظة النجف الأشرف بدءا من يوم غد، الأحد 19 أيلول الجاري ولغاية انتهاء الزيارة".

وأوضح، ان ذلك يأتي "لاستنفار الضباط والمنتسبين كافة في الواجبات الميدانية للزيارة الأربعينية المقدسة".

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