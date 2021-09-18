كتلة هوائية تؤثر على اجواء العراق في هذا الموعد

2021/09/18 | 20:30 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشير حالة الطقس، السبت، إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية معتدلة ستساهم بخفض درجات الحرارة.

وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة تابعها NRT عربية، (18 أيلول 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى امتداد كتلة هوائية حارة نسبيا عبر افريقيا الى شرق البحر المتوسط، سببها تمدد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وبالتالي سترتفع درجات الحرارة في دول بلاد الشام، وفي المقابل تتمركز كتلة معتدلة فوق أجواء العراق وشمال الجزيرة العربية، لتسبب انخفاضا في درجات الحرارة في عموم مدن البلاد".

وأضاف السلامي، أن "الرياح يوم غد ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10-20 كم في الساعة، لتنشط في مناطق الوسط والجنوب وتصل سرعتها إلى 40 كم في الساعة".

وتابع، "ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة العظمى مقارنة بما سجل اليوم، لتكون على النحو التالي: دهوك 33، الموصل 36، سنجار 33، الرمادي 37، هيت 37، حديثة 36، القائم 35، الرطبة 34، الحبانية 37، النخيب 36، الفلوجة 37، أربيل 35، الشرقاط 36، تكريت 37، صلاح الدين 36، سامراء 37، كركوك 35، السليمانية 32، طوزخورماتو 37، ديالى 38، بغداد 38، بابل 38، كربلاء 37، الديوانية 39، واسط 39، النجف 38، السماوة 40، السلمان 38، الرفاعية 38، ذي قار 40، الفجر 39، ميسان 40، البصرة 42".

N.A

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